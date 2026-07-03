Belçika'da sıcak hava dalgasında bin 222 kişi öldü: Hükümet eleştirilerin hedefi oldu

Ana muhalefetteki Frankofon Sosyalist Partinin lideri Paul Magnette, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son sıcak hava dalgasında 1222 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı normal seviyelerin yüzde 39 üzerine çıktı ancak federal hükümet hiçbir önlem almadı." ifadelerini kullandı.

Magnette, iklim ve halk sağlığı krizinin yüzlerce kişinin yaşamına mal olmasına rağmen hükümeti harekete geçiremediğini öne sürerek, yaz boyunca yeni sıcak hava dalgalarının beklendiğine dikkati çekti.

Ulusal basına göre eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ise hükümetin özellikle hastaneler ve bakım evlerinde hazırlık yaptığını savunurken, toplumun en kırılgan kesimlerinin korunmasının yalnızca kamu otoritelerinin değil tüm toplumun sorumluluğu olduğunu söyledi.

Vandenbroucke, buna karşın acil yardım hattı 112'nin sıcak hava dalgası sırasında "gerektiği gibi çalışmadığını" kabul ederek, İçişleri Bakanı Bernard Quintin'den bu konuda daha güçlü önlemler almasını istediğini bildirdi.

Bakan ayrıca, sıcak hava dalgasına verilen kamu müdahalesinin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini, Belçika Risk Yönetim Grubundan gelecek hafta yeni sıcak hava dalgalarına hazırlık amacıyla tavsiyeler sunmasının istendiğini açıkladı.

Belçika'da sıcak hava dalgası

Belçika Risk Yönetim Grubunun (RMG) ön verilerine göre, 18 Haziran-29 Haziran döneminde kaydedilen 1222 ölüm, ülkede sıcak hava dalgaları sırasında şimdiye kadar görülen en yüksek fazla ölüm sayısı oldu.

Fazla ölümlerin 530'unu 85 yaş ve üzerindeki kişiler oluştururken, 65 yaş altı grupta da 180 fazla ölüm kaydedildi.

Günlük ölüm sayısı, Belçika'da Kovid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Sıcak hava dalgası sırasında ölüm sayısı normal seviyelerin yüzde 39 üzerine çıktı.

Sıcak hava dalgası boyunca 7 gün üst üste hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkarken, gece sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler başta olmak üzere kırılgan gruplar, aşırı sıcaklardan ciddi şekilde etkilendi.







