Kavurucu sıcaklara mola: Meteoroloji il il açıkladı sağanak geliyor

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası hafta sonu yerini serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşerken, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağış geliyor
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 32
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40