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Kavurucu sıcaklara mola: Meteoroloji il il açıkladı sağanak geliyor

Kavurucu sıcaklara mola: Meteoroloji il il açıkladı sağanak geliyor

10:302/07/2026, Perşembe
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Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası hafta sonu yerini serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşerken, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağış geliyor

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 32

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40


#sağanak
#hava durumu
#yağışlı hava
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