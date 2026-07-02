Endişelendiren sıcaklık rekoru: Okyanuslar kaynıyor

Dünya okyanusları, 2026'nın Haziran ayında ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığına çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme programı Copernicus Deniz Hizmeti'nin yayınladığı verilere göre, küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı haziran ayında 20,98 derece olarak ölçüldü. Okyanuslardaki sıcaklık derecesi 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen önceki haziran rekorlarını geride bırakıldı. Verilere göre 2026'nın ilk altı ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,04 derece oldu. Bu değer, 2024'ün aynı dönemindeki rekor seviyenin az da olsa altında kalsa da yılın ilk yarısı boyunca okyanuslarda uzun süreli sıcak hava dalgaları görüldü.

EL NİNO REKORU GELİŞTİREBİLİR

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişmeye başlayan güçlü bir El Nino olayının yılın geri kalanında hem okyanus hem de atmosfer sıcaklıklarını daha da artırabileceğini belirtiyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut koşulların yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini belirterek, "Okyanus sıcaklıkları bu seviyelerdeyken ve El Nino yaklaşırken önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılması muhtemel görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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