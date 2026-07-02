Endişelendiren sıcaklık rekoru: Okyanuslar kaynıyor

Son dönemde dünya siyasetinin değişmez maddeleri arasında yer alan iklim değişikliği, her yıl biraz daha kendisini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin iklim izleme sistemi Copernicus'a göre dünya okyanusları, 2026'nın Haziran ayında şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığa ulaştı.
Dünya okyanusları, 2026'nın Haziran ayında ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığına çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme programı Copernicus Deniz Hizmeti'nin yayınladığı verilere göre, küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı haziran ayında 20,98 derece olarak ölçüldü. Okyanuslardaki sıcaklık derecesi 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen önceki haziran rekorlarını geride bırakıldı. Verilere göre 2026'nın ilk altı ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,04 derece oldu. Bu değer, 2024'ün aynı dönemindeki rekor seviyenin az da olsa altında kalsa da yılın ilk yarısı boyunca okyanuslarda uzun süreli sıcak hava dalgaları görüldü.
EL NİNO REKORU GELİŞTİREBİLİR
Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişmeye başlayan güçlü bir El Nino olayının yılın geri kalanında hem okyanus hem de atmosfer sıcaklıklarını daha da artırabileceğini belirtiyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut koşulların yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini belirterek, "Okyanus sıcaklıkları bu seviyelerdeyken ve El Nino yaklaşırken önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılması muhtemel görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
BM’DEN KRİZ UYARISI
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçen ay yayınlanan bilim raporunda da okyanusların, sıcaklık ve deniz seviyesindeki artış nedeniyle "derinleşen bir kriz" içinde olduğu uyarısı yapılmıştı. Okyanuslar, insan kaynaklı sera gazlarının oluşturduğu fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ını emerek Dünya'nın iklim sistemini dengeleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Ancak denizlerin ısınması atmosferdeki nem miktarını artırarak tropikal siklonları ve şiddetli yağışları besliyor. Aynı zamanda suyun genleşmesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor ve uzun süren deniz sıcak hava dalgaları mercan resiflerinde beyazlama ile kitlesel ölümlere yol açabiliyor.