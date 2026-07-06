Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Fransa'da 16 vilayette ‘turuncu’ alarm verildi

Fransa'da 16 vilayette ‘turuncu’ alarm verildi

13:116/07/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ülkede bazı kentlerde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.
Ülkede bazı kentlerde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette "turuncu alarm" uyarısı yapıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güney ve güneybatısında olmak üzere 16 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini bildirdi.

Meteo-France, geçen ay rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'nın ay ortasına kadar yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağı uyarısında bulunuldu.

Ülkede bazı kentlerde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Fransa'yı geçen ay yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke tarihinin en sıcak haziranını yaşarken, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.


#fransa
#sıcaklık
#sıcak hava dalgası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam var mı? Mazot ne kadar olacak? 6 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları