Termometreler 40,5 dereceyi gördü: 40 milyon kişi risk altında

ABD genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için ‘sıcak hava uyarısı’ yapıldığı ve doğu ile güney kesimlerde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıkların etkili olduğu kaydedildi. Yetkililer, New Jersey’de aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.