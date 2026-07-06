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Termometreler 40,5 dereceyi gördü: 40 milyon kişi risk altında

Termometreler 40,5 dereceyi gördü: 40 milyon kişi risk altında

09:356/07/2026, Pazartesi
DHA
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ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için ‘sıcak hava uyarısı’ yapıldığı ve doğu ile güney kesimlerde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıkların etkili olduğu kaydedildi. Yetkililer, New Jersey’de aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada ise ülkenin doğusunda sıcak hava uyarılarının devam edeceği, sıcaklığın başkent Washington, Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi kentlerde 37,7 ila 40,5 santigrat dereceye kadar ulaşmasının beklendiği duyuruldu.


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