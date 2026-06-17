Kur'an ayetlerini sanatla yorumladılar

Sergiye Arnavutluk’tan katılan Adna Hamya, resmini çizmek için Nahl Suresi’nden ilham aldığını belirterek, “Kur’an ayetlerinden ilham alarak bu resimde sahip olduğu güzel özelliklerle öne çıkan zeytin ağacını konu edindim. Bu çizimle Allah’ın kudretini ve yaratışındaki hikmeti ifade etmek istedim” dedi. Acıbadem Okulları 7. Sınıf Öğrencisi Hatice Kübra Kaya ise, “Çalıştığımız ayetler, her şeyin bir eşi ve zıddı olduğunu, ancak Allah’ın tek ve benzersiz olduğunu daha derinden kavramama yardımcı oldu. Resmimde gece ve gündüzü iç içe işleyerek, her şeyin bir denge içerisinde yaratıldığını anlatmaya çalıştım” diye konuştu. Azra Doğan da Rahman, Yasin ve Nahl sureleri üzerine çalıştığını dile getirerek, “Kur’an-ı Kerim’in yalnızca kurallardan oluşan bir kitap olmadığını, aynı zamanda bir hayat rehberi olduğunu fark ettim. Ben şu an ilk resmimle evrenin muazzam ve kusursuz düzenini anlatmak istedim” ifadelerini kullandı.