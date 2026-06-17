Kur'an ayetlerini sanatla yorumladılar

Kur’an-ı Kerim ayetlerini öğrencilerin bakış açısıyla yorumlayan “Mananın Rengi” sergisi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Küratör Numan Noyan, sergi sayesinde ayetleri sadece ezberlenen bilgiler olmaktan çıkarıp üzerinde düşünülen, hissedilen ve sanat yoluyla derin bir farkındalığa dönüşen bir tefekkür yolculuğu olduğunu söyledi.
Kur’an-ı Kerim’in anlam dünyasını öğrencilerin bakış açısıyla yorumlayan “Mananın Rengi” resim sergisi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Acıbadem Okulları, Pak-Turk Maarif ve Medresja Shkoder iş birliğiyle “1415 Projesi” kapsamında hazırlanan sergide, Türkiye, Almanya, Arnavutluk ve Pakistan’dan 40 öğrencinin ayetler üzerine gerçekleştirdikleri tefekkür çalışmalarından doğan 84 eser yer aldı. Sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sunan sergi, 19 Haziran’a kadar görülebilecek.
AYETLER ÜZERİNE TEFEKKÜR EDEREK ÇİZDİLER
Açılışta konuşan Acıbadem Okulları Genel Müdürü İdris Topçuoğlu, serginin yalnızca bir resim sergisi olmadığını, öğrencilerin Kur’an ayetleri üzerinde tefekkür ederek düşüncelerini çizgiye, renge ve sanata dönüştürdükleri özel bir çalışma olduğunu vurguladı. Projeyle öğrencilerin ayetlerle bağ kurmalarını hedeflediklerini ifade eden Topçuoğlu, “Biz çocuklarımızın ayetlerle bağ kurmasını, bunların üzerinde derinleşmesini ve tefekkür etmesini bir sanat eseri ortaya çıkartmasını istiyorduk. Bu sergiyle ve projeyle bunu sağlamış olduk” dedi.
MÜZİK ESERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Türkiye Maarif Vakfı Öğrenci ve Mezun İşleri Başkanı Ahmet Güney, vakfın 57 ülkede eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek Pakistan’daki Pak-Turk Maarif Okulları'nın da sergiye 39 eserle katıldığını söyledi. Proje yürütücüsü ve müellifi Meryem Hekimoğlu ise, projenin çıkış noktasının çocukların anlam dünyasına daha derinden ulaşabilme arayışı olduğunu kaydetti. Öğrencilerin ayetleri kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek yorumladığını aktaran Hekimoğlu, süreç sonunda resimlerin yanı sıra projeye özel bir müzik eserinin de ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
TEFEKKÜR YOLCULUĞU
Serginin Küratörü Numan Noyan Küçük, “1415 Kur’an-ı Kerim’i Sanatla Anlamak Projesi”nin çocukların dünyasında ilahi çağrıyı yeniden duyabilmenin bir pusulası olduğunu ifade etti. Küçük, bu çalışmanın, ayetleri sadece ezberlenen bilgiler olmaktan çıkarıp üzerinde düşünülen, hissedilen ve sanat yoluyla derin bir farkındalığa dönüşen bir tefekkür yolculuğu olduğunu kaydederek, “Sergi, sınırların ötesinden gelen bir kalbi ortaklığın tezahürüdür. Türkiye, Arnavutluk, Pakistan ve Almanya’dan küçük sanatçılarımızın uzun yollardan gelen resimleri, gerçekten çok zorlu bir yolculukla bugün buraya ulaştı. Minik ressamlarımızın çalışmaları bu anlamda çok kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.
ALLAH'IN KUDRETİNİ İFADE ETMEK İSTEDİM
- Sergiye Arnavutluk’tan katılan Adna Hamya, resmini çizmek için Nahl Suresi’nden ilham aldığını belirterek, “Kur’an ayetlerinden ilham alarak bu resimde sahip olduğu güzel özelliklerle öne çıkan zeytin ağacını konu edindim. Bu çizimle Allah’ın kudretini ve yaratışındaki hikmeti ifade etmek istedim” dedi. Acıbadem Okulları 7. Sınıf Öğrencisi Hatice Kübra Kaya ise, “Çalıştığımız ayetler, her şeyin bir eşi ve zıddı olduğunu, ancak Allah’ın tek ve benzersiz olduğunu daha derinden kavramama yardımcı oldu. Resmimde gece ve gündüzü iç içe işleyerek, her şeyin bir denge içerisinde yaratıldığını anlatmaya çalıştım” diye konuştu. Azra Doğan da Rahman, Yasin ve Nahl sureleri üzerine çalıştığını dile getirerek, “Kur’an-ı Kerim’in yalnızca kurallardan oluşan bir kitap olmadığını, aynı zamanda bir hayat rehberi olduğunu fark ettim. Ben şu an ilk resmimle evrenin muazzam ve kusursuz düzenini anlatmak istedim” ifadelerini kullandı.