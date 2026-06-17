Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik işletmesine ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD başta olmak üzere jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen göçükte toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mengen Kaymakamlığı koordinasyonunda, hayatını kaybeden Muhammet Özkul'un cansız bedenine ulaşmak için başlatılan çalışmalar esnasında maden ocağında yangın meydana geldi. İçeride oluşan yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalesi güçleşirken, arama çalışmalarına mecburen ara verilerek hızla duman tahliye işlemleri başlatıldı. Dumanın tamamen tahliye edilmesinin ardından Özkul'un cenazesini göçük altından çıkarmak için çalışmaların kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Maden ocağı 22 Ocak'ta mühürlenmiş

Göçüğün meydana geldiği Yanar Elmas Madencilik ile ilgili yeni detay ortaya çıktı. Ruhsatlı ve özel bir işletme olan maden sahasının, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde yetersiz bulunduğu ve 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle mühürlenerek faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

İşletme faaliyetleri durdurulan ocakta, sahada sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği öğrenildi. Olay sırasında bölgede bulunan 3 personelin de ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri, 2'sinin çıktığı ancak Özkul'un toprak altında kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Duman tahliyesi başladı