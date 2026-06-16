Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman bitecek? Zabıt kâtibi ve İKM kadroları başvurularında son tarih yaklaşıyor

Adalet Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları, 15 bin sözleşmeli personel istihdamı için devam ediyor. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra kâtibi, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar; son başvuru tarihi, KPSS şartı, branş ve kontenjan dağılımı ile Kariyer Kapısı başvuru ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek ve adaylarda hangi şartlar aranacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı kapsamında 15 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular, 22 Haziran 2026 saat 23.59.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları sürüyor
Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
Başvurular nereden yapılacak?
Adaylar, e-Devlet bilgileriyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı’nın “Kamu İşe Alım” ekranına giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuru sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
- Başlangıç tarihi: 7 Haziran 2026
- Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2026
- Son başvuru saati: 23.59.59
- Başvuru platformu: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
- Başvuru yöntemi: Çevrim içi
- Toplam personel sayısı: 15 bin sözleşmeli personel
Adayların başvuru işleminin ardından sistemdeki “Başvurularım” bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru ekranında “Başvuru alındı” ifadesi bulunmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
Adli ve idari yargıya 7 bin 615 personel alınacak
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan adli ve idari yargı personel alımı ilanında toplam 7 bin 615 pozisyon bulunuyor.
Bu ilan kapsamındaki kadro dağılımı şöyle:
Zabıt kâtibi: 5 bin 259
Mübaşir: 1.041
Koruma ve güvenlik görevlisi: 479
Teknisyen: 144
Destek personeli şoför: 153
Destek personeli aşçı: 54
Destek personeli hizmetli: 485
Teknisyen kadroları elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, mobilya, tesisat ve iklimlendirme alanlarına ayrıldı.
KPSS puanı şartı bulunuyor
Adli ve idari yargı teşkilatı için başvuracak adaylarda, mezuniyet düzeyine göre 2024 KPSS’nin KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden alınan sonuçlar esas alınacak.
Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarında en az 70 KPSS puanı aranacak. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların ise en az 60 puana sahip olması gerekecek.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir unvan ve bir adalet komisyonu için başvuru yapabilecek. Birden fazla unvana, kontenjana veya adalet komisyonuna başvurduğu belirlenen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.
Zabıt kâtibi adaylarına uygulamalı sınav yapılacak
Zabıt kâtibi adaylarının bilgisayar kullanarak üç dakika içerisinde yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazması gerekecek.
Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerlerinin 16-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinden duyurulması planlanıyor. Uygulamalı sınav ise 1 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Diğer kadrolar ayrı ilanlarla duyuruldu
Toplam 15 bin kişilik alım kapsamında ceza infaz kurumları, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve Bakanlığa bağlı diğer birimler için de ayrı personel ilanları yayımlandı.
İnfaz ve koruma memuru, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, icra kâtibi ve farklı teknik hizmet kadrolarına ilişkin başvuru şartları ilgili ilanlarda ayrı ayrı düzenlendi. Adayların başvuracakları unvana ait ilan metnini ve özel şartları kontrol etmesi gerekiyor.
Başvurular 22 Haziran 2026 saat 23.59.59’da sona erecek. Başvuru sonuçları, sınav takvimleri ve değerlendirme süreçleri ilgili Adalet Bakanlığı birimleri ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.