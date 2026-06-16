Vergi borcu yapılandırma başvuruları, vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları için başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, trafik cezaları, harçlar, öğrenim kredileri ve bazı diğer borçlar yıllık yüzde 29 tecil faiziyle 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi veya vergi daireleri üzerinden yapılabilecek. Vergi borcu yapılandırma ilk taksit ödemeleri ise Eylül 2026'da başlayacak.
Vergi borcu taksitlendirme başvuruları başladı. Vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait kapsamdaki kamu borçları, mükellefin mali durumuna göre yıllık yüzde 29 tecil faiziyle 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya vergi daireleri üzerinden yapılacak; ilk taksit ise Eylül 2026'da ödenecek.
Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, ilk taksit ne zaman?
Vergi borcu yapılandırma düzenlemesiyle vadesi 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu alacakları için 72 aya kadar taksit imkânı getirildi. Yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak düzenlemeye 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurulabilecek.
Vergi borcu yapılandırma süreci başladı
Vergi borcu yapılandırma başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin yürürlüğe girmesiyle başladı.
Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 veya daha önce olan belirli borçlar, mükellefin mali durumuna göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Yeni uygulamada tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Böylece taksitlendirilen borçlara, yıllık yüzde 39 olan cari tecil faizi oranından 10 puan daha düşük faiz uygulanacak.
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Düzenleme, vergi dairelerinin takip ettiği farklı kamu alacaklarını kapsıyor.
Taksitlendirilebilecek başlıca borçlar şöyle:
- Gelir vergisi
- Kurumlar vergisi
- Katma değer vergisi
- Harçlar
- Trafik idari para cezaları
- Ecrimisil borçları
- Adli para cezaları
- Öğrenim kredisi borçları
Özel tüketim vergisi, geçici vergi ve bu vergilerle bağlantılı alacaklar ise taksitlendirme kapsamının dışında tutuldu.
Ödemesi devam eden veya başvurusu yapılmasına rağmen değerlendirme süreci tamamlanmayan mevcut taksitlendirmeler için de yeni düzenlemeden yararlanılabilecek.
Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek
Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos 2026 tarihi sonuna kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular şu kanallardan yapılabilecek:
- Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi
- Dijital Vergi Dairesi
- e-Devlet
- Bağlı bulunulan vergi dairesi
- Posta yoluyla vergi dairesi
Elektronik başvuruların yanı sıra mükellefler, gerekli başvuru belgelerini doğrudan vergi dairesine teslim edebilecek.
Borçlar kaç taksitte ödenecek?
Vergi dairesine borcu bulunanlara, borçlarını genel olarak 36 taksitte ödeme imkânı tanınacak.
Borçlunun mali durumunun değerlendirilmesi sonucunda:
- Zor durumda olanlara 48 aya kadar,
- Çok zor durumda olanlara 72 aya kadar
taksit süresi verilebilecek.
Katma değer vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisine ait borçların ise en fazla 12 taksitte ödenmesi gerekecek.
İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile bunlara bağlı bazı kamu tüzel kişilerinin borçları 72 taksite kadar bölünebilecek.
Borçlular, kendilerine tanınan azami süreden daha kısa bir ödeme planı da tercih edebilecek.
İlk taksit eylül ayında ödenecek
Yapılandırılan vergi borçlarının birinci taksiti Eylül 2026'da ödenecek. Sonraki taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda aylık dönemler hâlinde yapılacak.
Taksitlerin zamanında ve eksiksiz ödenmemesi, yapılandırmanın ihlal edilmesine yol açabilecek.
Bir takvim yılı içinde en fazla iki taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, eksik tutarın bir sonraki taksit süresi içinde tamamlanması şartıyla ihlal sayılmayacak.
Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi durumunda ise taksitlendirme şartları ihlal edilmiş olacak.
10 milyon liraya kadar teminat aranmayacak
Teminatsız tecil uygulamasının üst sınırı 10 milyon lira olarak belirlendi. Buna göre borcu bu tutarı aşmayan mükelleflerden taksitlendirme sırasında teminat istenmeyecek.
Borcun 10 milyon liradan fazla olması durumunda ise sınırı aşan bölümün yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.
Borcun yüzde 10'unu ödeyenlere belge kolaylığı
Taksitlendirilen borcun en az yüzde 10'unun ödenmesi hâlinde, bu alacaklara borç durumunu gösteren belgede yer verilmeyecek.
Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçlar da ödeme planı ihlal edilmediği sürece araç muayenesi sırasında borç olarak dikkate alınmayacak.
Ancak taksitlendirilen borcun ilişkili olduğu motorlu taşıtın satılabilmesi veya devredilebilmesi için borcun tamamının ödenmiş olması gerekecek.