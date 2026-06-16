Vergi borcu yapılandırma süreci başladı





Vergi borcu yapılandırma başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin yürürlüğe girmesiyle başladı.





Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 veya daha önce olan belirli borçlar, mükellefin mali durumuna göre 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.





Yeni uygulamada tecil faizi yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Böylece taksitlendirilen borçlara, yıllık yüzde 39 olan cari tecil faizi oranından 10 puan daha düşük faiz uygulanacak.