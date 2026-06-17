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Nyon'da kura çekildi, Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! İşte siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi...

Nyon'da kura çekildi, Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! İşte siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi...

14:1017/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı resmen başlarken, temsilcilerimizin rakipleri netleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, Türk futbolunu Avrupa arenasında temsil edecek takımların rakipleri belirlendi. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekiminde UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ın da ikinci ön eleme turundaki rakibi resmen açıklandı. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda rakibi kim oldu? İşte siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğundaki ilk rakibi ve maç tarihleri...

Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı başlarken, ikinci eleme turu kura çekimleri bugün gerçekleşti. Türk futbolunu Avrupa arenasında temsil edecek takımların muhtemel rakipleri de yapılan kura çekimiyle netlik kazandı.


İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk kulüpleri de rakiplerini öğrenmenin heyecanını yaşadı.


UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Beşiktaş da ikinci eleme turunda boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederek grup aşamasına kalmayı hedefliyor.



Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda rakibi kim oldu?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.



Danimarka ekibinde 23 yaşındaki milli yıldızımız Aral Şimşir de yer alıyor. Genç isim geçtiğimiz sezon 54 maç 12 gol 21 asist kaydetti.

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