Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah 150. doğum yıldönümünde İstanbul’da anıldı

Pakistan’ın kurucusu Quaid-e-Azam Muhammed Ali Cinnah’ın 150. doğum yıldönümü, Pakistan Büyükelçiliği ve Albayrak Grubu iş birliğinde düzenlenen “Bir Milletin Kuruluş Hafızası” sergisiyle anıldı. Serginin lansmanı, 16 Haziran Salı günü Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle yapıldı. Törene; Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Doç. Dr. Davut Şahbaz, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katılım gösterdi.

Açılışta hukuk, temsil ve bağımsızlık vurgusu

Hukuk, temsil ve bağımsızlık vurgusunun güçlü bir şekilde dile getirildiği açılışta bir konuşma gerçekleştiren Büyükelçi Yusuf Cüneyd, “Bugün, Quaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah’ın 150. doğum yıldönümünü anarken; onun savunduğu anayasacılık, adalet, hoşgörü, onur, demokratik katılım ve insanlığa hizmet ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Cinnah’a sunabileceğimiz en büyük saygı, onu sadece hatırlamak değil, anlamaktır; onu yalnızca övmek değil, savunduğu ilkeleri yaşatmaktır” açıklamasıyla yaşatılması gereken ilkelerin altını çizdi.

İki milletin ortak hafızası

Sergi, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun bir yansıması oldu. İki millet arasındaki bağ, kuruluş hafızalarının derinliklerine uzanıyor; Alt Kıta Müslümanlarının Türk Millî Mücadelesi yıllarında gösterdiği vefa, bu kardeşliğin temel taşlarından biri olarak gündeme geliyor. Bu bağın en zarif anlarından biriyse 4 Mart 1948’de yaşandı: Türkiye’nin Pakistan’a ilk büyükelçisi, şair-diplomat Yahya Kemal Beyatlı, güven mektubunu bizzat Cinnah’a sundu. Cinnah’ın hatırasının bugün Rami Kütüphanesi’nde, bir kültür ve edebiyat mekânında anılması, bu ortak hafızayı yeniden tazeliyor.

Açılışta yaptığı konuşmasıyla bu dostluğa vurgu yapan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, “Biliyorsunuz, bir milletin var olması demek; ortak bir hafızanın, ortak bir idealin, ortak bir aidiyet bilincinin inşa edilmesi demek. İşte, Büyük Önder (Kaid-i Azam) Muhammed Ali Cinnah Pakistan’da bunu başardı. Bağımsız bir devlet idealini somut bir gerçeğe dönüştürdü. Kardeş Pakistan halkının hafızasına birlik, adalet, ve hukukun üstünlüğü ilkelerini emanet etti. Türkiye ile Pakistan’ın bu ortak mücadele ruhu, kardeşlik duygusu bizi “tek millet, iki devlet” gibi yaptı” dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd

Bir hukukçunun kurduğu devlet

“Büyük Önder” anlamına gelen Quaid-e-Azam unvanıyla anılan Muhammed Ali Cinnah, bir hukukçu olarak çıktığı yolda bir devletin kurucu lideri oldu. Londra’da, Lincoln’s Inn’de hukuk öğrenimi gören Cinnah, siyaseti boyunca sloganların gücünden çok hukukun düzenine, kalabalıkların öfkesinden çok temsilin meşruiyetine inandı. Adil temsilin yegâne güvencesinin bir halkın kendi vatanı olduğu kanaatine vardığında, 1940 Lahor Kararı'yla taçlanan bu mücadele, 14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın kuruluşuyla sonuçlandı. Ülkenin ilk genel valisi olan Cinnah, kurduğu devletin önceliğini; canı, malı, inancı ve özgürlüğü koruyan bir hukuk düzeni olarak tarif etmişti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün

Açılışta tarihsel zemine dair önemli bir konuşma gerçekleştiren Doç. Dr. Davut Şahbaz, “Bu tarihi mücadelenin bizim için, Türk kalbi için çok daha derin, çok daha mahrem bir anlamı var. O; İslam dünyasının birliğine, hilafet merkezine ve Osmanlı ecdadının mirasına daima koruyucu ve hürmetkar bir nazarla bakmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında hilafetin zor zamanlarında, Hint Müslümanlarının başlattığı Hilafet Hareketi'ne en güçlü fikri desteği verenlerin başında Cinnah geliyordu” ifadelerinde bulundu.

Fotoğraflarla bir kuruluş hikâyesi

Sergi, Cinnah’ın hayatını ve Pakistan’ın kuruluş sürecini dönemin fotoğraflarıyla gözler önüne seriyor. Gençlik ve aile portrelerinden Londra’daki Yuvarlak Masa Konferansı’na, 1940 Lahor Oturumu’ndan 14 Ağustos 1947’deki tarihî iktidar devri törenine; Kurucu Meclis hitabından genç devletin ilk kabinesine ve Devlet Bankası’nın açılışına uzanan kareler, bir milletin kuruluş hafızasını adım adım izliyor.

16 – 23 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

Bir Milletin Kuruluş Hafızası Sergisi, 16 – 23 Haziran tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.











