Hâne’den Endülüs’e selam

Albayrak Grubu’nun bu yıl Hâne temasıyla düzenlediği İslam sanatları sergisinin yurt dışındaki ikinci durağı İspanya’nın başkenti Madrid oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına İspanya’da yaşayan Türkler ve İspanyol sanatseverler katıldı. Madrid Yunus Emre Enstitüsü’ndeki törene Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Madrid Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Coşgun, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan katıldı.

EMEK, BİLGİ VE SABIR ÜRÜNÜ

Hattın kadim sanatlarımızdan biri olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Ezberci, “Albayrak Grubu ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bu sergiyi hayata geçiriyor olmak bana mutluluk, onur ve gurur veriyor. Eserleri gezdiğinizde, her birinin ardında ne büyük bir emek ne kadim bir bilgi ve ne büyük bir sabır olduğunu görüyorsunuz. Bunu takdir etmemek elde değil” diye konuştu.

İSPANYOLLARA GAZZE TEŞEKKÜRÜ

12 yılı geride bırakan İslam sanatları sergisiyle ilgili bilgi veren Abdullah Hanönü de “Bugün Madrid’de yolculuğun bir başka durağındayız. Biz her durağı bir gönül bağı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. 9. yüzyılda Kurtuba Emiri I. Muhammed döneminde “Mayrit” adıyla Endülüs hisarı olarak kurulan ve Endülüs’ten izler taşıyan Madrid’deki sanat buluşması Hane’nin aynı zamanda Endülüs’e selamı oldu. Hanönü konuşmasında Gazze’ye destek veren İspanya yönetimine ve halkına teşekkür etti.

SERGİDE BARIŞ, HOŞGÖRÜ VE ADALET VAR

Sergiye ev sahipliği yapan Madrid Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Coşgun, “İslam medeniyetinin estetik ve zarafet dolu tecrübesini Madrid’de sanatseverlerle paylaşıyoruz.

Elbette yalnızca sanatsal birikimi değil, İslam medeniyetinin barış, hoşgörü ve adalet merkezli yaklaşımını da dikkatlere sunuyoruz” dedi. Sergide eseri bulunan hattat İbrahim Şengün konuklara hat eserleriyle ilgili bilgi verdi.

20 ESER VAR

İstanbul Tophane-i Âmire’de kapılarını açan Hane sergisi, 100 bine yakın sanatseveri ağırladıktan sonra Paris’te sanatseverlerle buluşmuştu. Madrid, Hane’nin yeni durağı oldu. Hat sanatına ilgi duyan İspanyollar sergide “Hâne” temasıyla hazırlanan 13 hat ve 2 tezhip eserinin yanı sıra geçen yılın “Adalet” temasını taşıyan 5 hat eserini görebilecek.







