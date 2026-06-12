‘Aile’ hat sergisi Madrid’de

Albayrak Grubu, "Aile" temalı hat sanatları sergisini İspanya'nın başkenti Madrid'de açtı. Madrid Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliği yaptığı serginin açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Madrid Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Ramazan Coşgun da katıldı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci (sağda) ve Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü de (solda) katıldı.

DOSTLUKLAR SANATLA PEKİŞİR

Hanönü, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır hat sanatına katkı sağlamaya çalıştıklarını, bu kapsamda şimdiye kadar 15'e yakın ülkede sergi açtıklarını, hat sanatını yeniden zirveye çıkarmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. "Besmele", "selam", "adalet" ve "aile" temalarını hat sanatlarında sergi temaları olarak seçtiklerini aktaran Hanönü, amaçlarının sanat aracılığıyla ticari, turistik ve kültürel ilişkileri, dayanışmaları ve dostlukları pekiştirmek olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE VE İSPANYA ALTIN HARFLERLE YAZILACAK

Hanönü ayrıca, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanyol toplumunun Gazze konusundaki duruşunu "hayranlıkla takip ettiklerini" vurgulayarak, "Tarih, Gazze'nin yanında duran Türkiye ve İspanya'yı altın harflerle yazacaktır. Dünya tarihinde zulmün olduğu yerlerde, hep mazlumlar kazanan olmuştur. Gazze'de de bu böyle olacaktır" şeklinde konuştu.

USTA SANATÇILARIN ESERLERİ SERGİDE

Diğer yandan Büyükelçi Küçükel Ezberci de hat sanatının Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olarak öne çıktığını, hat eserlerinin İspanya'da sergilenmesinin özel ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Sergide, Seyit Ahmet Depeler, Tacessir Hasan, Yusuf Mazı, Saim Günay, Abdurrahman Depeler, Osman Özçay, Sait Abuzeroğlu, Tahsin Kurt, Savaş Çevik, Sami Naddah, Hanife Alpay, Hafize Namazi, Muhammed Yaman, Şeyma Okur ve Gülsüm Gügercin'in de aralarında olduğu farklı kuşaklardan hattatlar tarafından hazırlanan eserlere yer verildi.







