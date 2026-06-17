Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı resmen başladı! İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Devler Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi ve maç takvimi netlik kazandı. Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin gruplara kalma yolundaki ilk rakibi belli oldu. Peki, kura çekimi sonrasında Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi kim oldu? İşte sorunun cevabı.

1 /6 Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı başlarken ikinci ön eleme turu kura çekimleri gerçekleştirildi. Yapılan kura sonucunda Türk futbolunu Avrupa arenasında temsil edecek takımların rakipleri netlik kazandı.



2 /6 İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu eşleşmeleri belirlenirken, Türk futbolseverler de temsilcilerimizin rakiplerini büyük bir heyecanla takip etti.

3 /6 Yeni sezon öncesinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe, ikinci ön eleme turunda eşleştiği rakibini geçerek yoluna devam etmek istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu maratona avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.



4 /6 Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi ve maç takvimi, kura çekiminin ardından netlik kazanırken, sarı-lacivertli ekip Avrupa sahnesindeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.



5 /6 UEFA tarafından düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi'nde grup aşamasına giden yolda ilk sınavını ikinci ön eleme turunda verecek.

