O kadar kıymetli ki yere serilmiyor, özel ziyaretçiler için kasadan çıkarılıyor

Fethiye Kaya seccadesinde kullanım izleri bulunuyor





Erdemoğlu Ailesi’nin koleksiyonunda, Fethiye Kaya seccadesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık bir başka eser de yer alıyor. Geçmişte seccade olarak kullanılması nedeniyle eserde kısmi deformasyon bulunduğu, buna karşın tarihî özelliklerini koruduğu belirtiliyor.





Yunus Emre Erdem, eski halı ve kilimlerin yalnızca kullanım eşyası olmadığını, dokundukları dönemin kültürünü ve motiflerini yansıttığını söyledi. Fabrikasyon üretimlerde bu kültürel özelliklerin giderek azaldığını savunan Erdem, geleneksel dokumacılığın kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.