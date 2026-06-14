O kadar kıymetli ki yere serilmiyor, özel ziyaretçiler için kasadan çıkarılıyor

Aydın’da yarım asrı aşkın süredir halıcılıkla uğraşan Erdemoğlu Ailesi, yaklaşık 200 yıllık asırlık halıları gelecek nesillere aktarmak için koruyor. Servet değerindeki Milas Karaova halısı ile Fethiye Kaya seccadesi, yalnızca özel ziyaretçiler geldiğinde kasadan çıkarılarak sergileniyor.
Aydın’da yarım asrı aşkın süredir halıcılıkla uğraşan Erdemoğlu Ailesi, yaklaşık 200 yıllık asırlık halıları gelecek nesillere aktarmak amacıyla satmıyor. Servet değerinde olduğu belirtilen Milas Karaova halısı ile Fethiye Kaya seccadesi, yalnızca özel ziyaretçiler geldiğinde korundukları yerden çıkarılarak sergileniyor.
Asırlık halılar özel koleksiyonda saklanıyor
Aydın’da halıcılık yapan Erdemoğlu Ailesi, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan motiflerini taşıyan asırlık halıları kültürel miras olarak koruyor. Mesleği babası Ahmet Erdem’den devralan Yunus Emre Erdem, yüksek teklifler almalarına rağmen bazı halıları satmadıklarını söyledi.
Yaklaşık yarım asırdır halıcılık yaptıklarını belirten Erdem, koleksiyonda bulunan eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade etti. Üzerine basılmaya kıyılmayan halılar, özel ziyaretçiler geldiğinde korundukları yerden çıkarılarak gösteriliyor.
Milas Karaova halısı özgün özelliklerini koruyor
Koleksiyondaki en dikkat çekici eserlerden biri, yaklaşık iki asır önce Bodrum’da dokunduğu belirtilen Milas Karaova halısı. Erdem, halının yıllar önce bir müşteriden satın alınarak koleksiyona dâhil edildiğini aktardı.
Halı, geçmişte zemine serilmek yerine duvarda asılı kullanıldığı için desenlerini ve dokuma bütünlüğünü büyük ölçüde koruyor. Yunus Emre Erdem, türünün nadir örneklerinden biri olduğunu belirttiği halıyı yüksek tutarlı tekliflere rağmen satmadıklarını söyledi.
Koleksiyonda korunan eserlerin öne çıkan özellikleri şöyle:
- Milas Karaova halısının yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtiliyor.
- Halının Bodrum’da dokunduğu ifade ediliyor.
- Zeminde kullanılmadığı için desen ve dokuma bütünlüğünü koruduğu aktarılıyor.
- Koleksiyonda aynı döneme ait Fethiye Kaya seccadesi de bulunuyor.
- Her iki eser de satışa çıkarılmadan kültürel miras amacıyla saklanıyor.
Fethiye Kaya seccadesinde kullanım izleri bulunuyor
Erdemoğlu Ailesi’nin koleksiyonunda, Fethiye Kaya seccadesi adıyla bilinen yaklaşık iki asırlık bir başka eser de yer alıyor. Geçmişte seccade olarak kullanılması nedeniyle eserde kısmi deformasyon bulunduğu, buna karşın tarihî özelliklerini koruduğu belirtiliyor.
Yunus Emre Erdem, eski halı ve kilimlerin yalnızca kullanım eşyası olmadığını, dokundukları dönemin kültürünü ve motiflerini yansıttığını söyledi. Fabrikasyon üretimlerde bu kültürel özelliklerin giderek azaldığını savunan Erdem, geleneksel dokumacılığın kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
“Manevi değerleri ölçülemiyor”
Halıları maddi kazanç yerine kültürel bağlılık nedeniyle koruduklarını ifade eden Erdem, eserlerin manevi değerlerinin parayla ölçülemeyeceğini belirtti. Asırlık halıların yalnızca özel ziyaretçiler geldiğinde sergilendiğini kaydeden Erdem, koleksiyondaki eserleri gelecek kuşaklara ulaştırmak istediklerini söyledi.