İngilizler de "soykırım" diyor

YouGov tarafından 2-3 Temmuz tarihlerinde 2 bin 125 kişiyle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 50'si İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının "soykırım" niteliği taşıdığı görüşünü paylaştı. Bu değerlendirmeye katılmayanların oranı ise yüzde 17'de kaldı. Araştırmada, İngiltere'nin İsrail ile mevcut ittifakını sürdürmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 55 olurken, yalnızca yüzde 15'i mevcut ilişkinin devamını destekledi. Ankete katılanların önemli bölümü İsrail'e yönelik daha sert ekonomik ve siyasi yaptırımları da destekledi. Yüzde 48'i yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden yapılan ticaretin yasaklanmasını isterken, benzer oranda katılımcı bu yerleşimlerdeki gayrimenkullerin İngiltere'de pazarlanmasına karşı çıktı. Ayrıca yüzde 45'i İsrail'e ticaret ambargosu uygulanmasını, yüzde 48'i ise gümrük vergileri ve ithalat kısıtlamaları getirilmesini destekledi.

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