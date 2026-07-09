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F-35’ler verilince dünya ABD sözünü tuttu diyecek

F-35’ler verilince dünya ABD sözünü tuttu diyecek

Merve Safa Akıntürk, Uğur Duyan, Oğuzhan Ürüşan
04:00, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:15, 09/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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F-35’ler verilince dünya ABD sözünü tuttu diyecek
NATO Liderler Zirvesi.

NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını söyledi. Erdoğan, “Sayın Trump Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içerisinde. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek” şeklinde konuştu. Erdoğan, CAATSA yaptırımları bağlamında S-400'lerin geleceğine ilişkin soruya ise "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını verdi.

Ankara’da düzenlenen NATO 36. Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F-35 savaş uçaklarına ilişkin “F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek” şeklinde konuştu. Zirvenin kapanışı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun savunma sektörü ile daha sıkı iş birlikleri geliştirmesine dair Ankara Stratejisi’nin kabul edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde, ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin 1952'den beri İttifak'ın üyesi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

NATO'ya üye olmakla, İttifak'a yalnızca üç kıtanın kalbinde yer alan jeostratejik konumumuzu değil, aynı zamanda 2 bin yıldır cenk meydanlarında olgunlaşan işte bu savaş sanatımızı da kazandırdık. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kuvvet ve kudrete sahiptir.

BAĞIMLI DEĞİL GÜÇ KATAN MÜTTEFİKLER OLMALI

"Şurası bir hakikat ki, Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler, Birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine tam olarak dahil edilmediğinde, bu girişimlerin etkileri çok sınırlı olacaktır”
 diyen Erdoğan,
“Müttefikler arasında savunma sanayisi ürünlerinin ticaretine yönelik bazı engellemeler, her ne kadar azalmış olsa da halen devam ediyor. Bunların amasız ve fakatsız biçimde bir an önce kaldırılması gerekiyor. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır”
diye konuştu.

F-35 VE KAAN MOTO
RLARI SIKINTI OLMAYACAK

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Erdoğan, F-35’lerin tedariki ile alakalı “Sayın Trump Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içerisinde. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek” ifadelerini kullandı.
“(Trump ile) Savunma sanayiinde, özellikle gemi inşa sanayi konularını aramızda görüştük. Adımları da inşallah süratle atacağız”
 diyen Erdoğan KAAN için F110 motor tedariki konusunda da
“Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergiledi, inşallah bir sıkıntı olmayacak”
 dedi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’ye yönelik F-35 savaş uçaklarıyla alakalı açıklamaları için de
“İki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi”
 şeklinde konuştu.

ÇELİK KUBBE, NATO’NUN EN GÜÇLÜ BİLEK GÜREŞİ

Erdoğan,
“Çelik Kubbe Projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var”
ifadelerini kullandı. Erdoğan, CAATSA yaptırımları bağlamında S-400'lerin geleceğinin ne olacağına ilişkin sorulan soruya ise
"Bizi izlemeye devam edin"
 yanıtını verdi. Erdoğan, liderlerin Mehteran Birliğince karşılanması için
“Hepsi övgüyle bahsetti, tokalaşırken ‘muhteşemdi’ dediler. Hatta bazıları ‘Biz Yeniçerilerinizi tanırız’ dedi”
 ifadelerini kullandı.

Savunmada sınırlar kalksın

  • 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. “Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık” ifadesini kullanan Erdoğan, “Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihin de öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe Proje’mizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık” dedi.

SUNİ BÖLÜNMEYE YOL AÇAR

Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayii başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma Sanayii Forumu’nda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenir, ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir iş birliği modeli mümkünken, birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa’da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır.

NATO’DA GAZZE MESAJI

Erdoğan, NATO’da Gazze mesajı vermeyi de ihmal etmedi:

Özellikle Gazze ve Lübnan’da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.

İngiltere ile ortaklık

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Macron ve Erdoğan, ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı. Meloni ile görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. Erdoğan, Merz'e iş birliğini savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere ilerlemenin iki ülkenin de yararına olduğunu ifade etti. Starmer ile görüşmede Erdoğan, ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Liderler, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’ni imzaladı. Erdoğan, zirvenin kapanışı sonrası da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile bir araya geldi.

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Başlıklar :NATORecep Tayyip ErdoğantrumpPolitikaDiplomasi
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