Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine 'tabanca' hediyesi

Bulgar yazar NATO’ya damga vuran Mehter’i yazdı: Bazen birkaç davul vuruşu yeterlidir

Türkiye, tarihi bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Türk misafirperverliğinin başından sonuna yansıtıldığı etkinliklere, karşılama törenindeki mehteran ezgileri damga vurdu. Bulgar yazar Sophia Proneikos'un töreni kendi perspektifiyle ele aldığı paylaşımı viral oldu. Mehterin kendisine hissettirdiklerini 'büyüleyici bir tören' olarak niteleyen Proneikos, "Kimse Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırmaya çalışıyor diye değil, Türkiye'nin büyük medeniyetlerin her zaman anladığı bir şeyi anladığını fark ettiğim için: 'Geçmiş bir yük değil, bir dildir ve o dili konuşmayı bilen uluslar tarihlerini sadece nutuklarla anlatmazlar, çünkü bazen birkaç davul vuruşu yeter.'" ifadelerini kullandı.