Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO liderlerine 'tabanca' hediyesi
22:56, 08/07/2026, Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolverler (tabanca) ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan, silahları ülkelerine götürülebilmeleri için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel yapım revolverler (tabanca) ile bir kutu mühimmat hediye etti.
The Guardian, bilgiyi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın zirve dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara dayandırdı. Habere göre Starmer, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine verilen revolveri ülkesine götürmedi. Silahın, etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.
Erdoğan, hediye edilen silahları ülkelerine götürülebilmeleri için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim etti.
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