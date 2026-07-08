Şanlıurfa'da hayvan çiftliğinde yangın kontrol altına alındı

Bereket yılı: Dünyanın en büyük tarım arazisinde hasat başladı

Dünyanın tek parça halindeki en büyük tarım arazisi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 238 biçerdöverle hasat yapılıyor. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda tamamlanan hasat 54 bin dekarda ise devam ediyor.