Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil koyun sürüsünün arasına daldı

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Gülçin I. (53), Fadile I. (82) ve Poyraz D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.