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Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil koyun sürüsünün arasına daldı

Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil koyun sürüsünün arasına daldı

00:296/07/2026, Pazartesi
IHA
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Siverek'te otomobil koyun sürüsüne daldı
Siverek'te otomobil koyun sürüsüne daldı

Siverek-Adıyaman karayolunda yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada 11 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Şanlıurfa’nın Siverek-Adıyaman karayolunun 20’nci kilometresinde, Kalınağaç Mahallesi yakınlarında Abuzer I. (20) idaresindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Gülçin I. (53), Fadile I. (82) ve Poyraz D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazada ayrıca sürüde bulunan 11 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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