Mardin'de feci kaza: Tırın çarptığı 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpek Yolu'ndan yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı 70 yaşındaki Sedika B. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.
Uluslararası İpek Yolu'nun Nusaybin Otogarı Kavşağı mevkisinde ilerleyen 33 APZ 078 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika B'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sedika B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.