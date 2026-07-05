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Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: İki kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: İki kişi yaralandı

23:215/07/2026, Pazar
IHA
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Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi’nde İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü İ.A. ile araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


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