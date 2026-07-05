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Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

16:045/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
IHA
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Yapılan atamalarda ise çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan atamalarda ise çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa’da başkasının yerine sınava giren ve joker olarak adlandırılan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girdiği bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda joker aday olarak tabir edilen 5 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan atamalarda ise çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.



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