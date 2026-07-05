Şanlıurfa'da "joker aday" operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava girdiği bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.