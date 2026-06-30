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Şanlıurfa’da 9 katlı binada korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa’da 9 katlı binada korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

23:0230/06/2026, Salı
IHA
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi 4063. Sokak’ta bulunan 9 katlı bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmanın 8’inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. 

İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 8. kattaki dairede büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

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