Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklar ile ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi de sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu. Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Erkan Temiz, sıcak havaya alışkın olduklarını ancak Şanlıurfa'daki sıcaklığın daha bunaltıcı olduğunu belirterek, "Adana nemli ama Şanlıurfa yakıyor. Kendimizi sıcağa alışkın sanıyorduk ancak burası daha sıcak" dedi.