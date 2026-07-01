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Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

Şanlıurfa'da 40 dereceyi bulan sıcak bunalttı

14:391/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
DHA
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Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu
Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar ve turistler serinlemek için gölgelik alanlara yöneldi.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklar ile ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi de sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu. Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Erkan Temiz, sıcak havaya alışkın olduklarını ancak Şanlıurfa'daki sıcaklığın daha bunaltıcı olduğunu belirterek, "Adana nemli ama Şanlıurfa yakıyor. Kendimizi sıcağa alışkın sanıyorduk ancak burası daha sıcak" dedi.

Sakarya'dan eşiyle birlikte kenti gezmeye gelen bir ziyaretçi ise Şanlıurfa'yı çok beğendiklerini ifade ederek, "Şanlıurfa gerçekten çok güzel bir şehir. Tarihi ve kültürel zenginliği bizi etkiledi. Tek sıkıntısı sıcak hava" diye konuştu.Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.



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