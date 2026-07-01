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Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

Sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı

13:311/07/2026, Çarşamba
AA
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Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Başından yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Köpeklerin toplatılması lazım"

Baba Aziz Aral, annesi ve halasıyla evin önünde vakit geçiren çocuğuna sahipsiz köpeğin saldırdığını, oğlunun halasının müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi.

Çocuğuna Halfeti Devlet Hastanesinde 4 dikiş atıldığını anlatan Aral, "Köpeklerin toplatılması lazım. Sadece benim çocuğum değil, başka ailelerin çocuklarına da zarar verebilir" dedi.



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