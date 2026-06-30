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Şanlıurfa'da korkutan patlama: Sokağı geçişe kapattılar

Şanlıurfa'da korkutan patlama: Sokağı geçişe kapattılar

00:3430/06/2026, Salı
IHA
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Suruç’ta meydana gelen patlamada 2 çocuk yaralandı
Suruç’ta meydana gelen patlamada 2 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk yaralandı. Patlamanın meydana geldiği sokak geçişe kapatılırken, hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Yeniçağ Sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada yaşları 3 ile 4 arasında değişen 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, mahalleli ve aileleri tarafından araçlarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokağı geçişlere kapattı. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili inceleme devam ediyor.



Patlamayla birlikte evler sarsıldı


Büyük bir gürültü ile sokağa fırladıklarını söyleyen Furkan Demirkol, "Mahallemizde böyle üzücü bir olayın olması bizi üzdü. Dışardan gelen büyük bir sesle uyandık. Çocuklar içeri doğru gidiyordu. Biz de içeri girdiğimizde aileleri dışarı çıkıyordu. Çocukları apar topar hastaneye götürdük. Çok kötü bir sesti, evler bile sarsıldı diyebilirim. Patlama sokağın ortasında oldu. Çocukların ikisi de 3-4 yaşlarında. Onları ben hastaneye götürdüm. Durumları iyi" diye konuştu.



#Patlama
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