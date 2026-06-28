Beyoğlu'nda sokağa patlayıcı bırakıldı: Bina araç ve iş yerlerinde hasar oluştu

‘ACAYİP BİR SES GELDİ’

Bina sakini, "Gece saat 02:00 civarları gibi ben yatıyordum. Acayip bir ses geldi. Böyle bir şey, bir cisim patlar gibi. Hemen dışarı kaçtık. O arada zaten polis hemen geldi. Sonra bir patlama olmuş, araştırma falan yaptılar.