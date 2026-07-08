AK Parti eski Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti
Balıkesir'de 19, 23 ve 24. Dönem Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Cemal Öztaylan'ın vefatı ailesi tarafından duyuruldu. Bir süredir hastanede tedavi gören Öztaylan'ın cenaze namazı Haydar Çavuş Camii’nde kılınacak.
Balıkesir’in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan’ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın babasıydı.
Siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu
Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verilecek.
Mehmet Cemal Öztaylan’ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma’da büyük üzüntüye neden oldu.
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