AK Parti eski Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti

Balıkesir’in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan’ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın babasıydı.

Siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu

Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Cemal Öztaylan’ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma’da büyük üzüntüye neden oldu.

Gündem

Oyuncu Ece İrtem'in otopsi sonucu çıktı: Maymun ısırması değil alkol zehirlenmesi

Gündem

Batman'da eski eşinin saldırısına uğradı: Karnındaki bebeği kurtarılamadı

Gündem

Usta oyuncu Zihni Göktay yaşamını yitirdi