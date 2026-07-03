Balıkesir’de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar, gün boyu aralıksız devam etti.