Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
İtfaiyeyi peşinden koşturdu: Üç araç değiştiren yavru kediye ‘Haylaz’ ismi verildi

İtfaiyeyi peşinden koşturdu: Üç araç değiştiren yavru kediye ‘Haylaz’ ismi verildi

22:2231/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Aracın kaputuna saklanan kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı
Aracın kaputuna saklanan kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motor kısmına saklandığı otomobilden çıkarılırken kaçıp peş peşe iki araca daha giren yavru kedi, ekipleri alarma geçirdi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarılan minik kedi sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, peşi sıra 3 aracın kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerin uzun uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak, veterinere götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, ekipleri peşinden koşturan yavru kediye 'Haylaz' ismini verdi

Akşam saatlerinde bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, polisin de yardımıyla park halindeki otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibinin kaputu açmasıyla birlikte ekipler ve mahalleli yavru olduğu anlaşılan kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş verdi.

Bu sırada korkan kedi, çıkarak başka bir otomobilin kaputuna saklandı. Ekipler bu kez diğer araçtan kediyi çıkarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan minik kedi, bir anlık refleksle tekrar itfaiye erinin elinden kaçmayı başardı. Hızla yolun karşısına geçen kedi, bu sefer de karşı kaldırımdaki üçüncü bir aracın kaputuna girdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kedi, saklandığı son araçtan da çıkarılarak güvenli şekilde bir kutuya konuldu. Sağlık kontrolü için veterinere götürülen sevimli kediye, 'Haylaz' ismi verildi.




#Kedi
#İtfaiye
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler