İstanbul'da yangın paniği: Vatandaşlar can havliyle binayı boşalttı

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de dört katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale ederken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla tahliye edilirken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



