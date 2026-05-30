Gaziosmanpaşa’da tartıştığı kişilere ateş açtı: Silah seslerini duyup sokağa çıkan kadın hayatını kaybetti

16:1830/05/2026, Cumartesi
DHA
Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da Ü.A., sokakta tartıştığı güvercin besleyen iki kişiye ateş açtı. Silah seslerini duyarak sokağa çıktığı öne sürülen Zehra Aydın (20), kurşunların isabet etmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırgan Ü.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 602'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek için girdiği sokakta güvercin besleyen iki kişinin kendisine güldüğünü düşünen Ü.A., evdeki silahını alarak yeniden sokağa döndü. Ü.A., tartıştığı kişilere doğru ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, silah seslerini duyarak sokağa çıktığı öğrenilen Zehra Aydın'a, diğeri ise güvercin besleyen M.E.A.'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Zehra Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.






