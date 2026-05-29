Denizde can pazarı: Şile’de akıntıya kapılan iki kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Şile'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

1 /6 Olay, saat 15.00 sıralarında Kabakoz Sahili’nde meydana geldi. Denize giren iki kişi, kısa süre sonra rip akıntısına kapılarak açığa sürüklendi.

2 /6 İhbar üzerine olay yerine Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişiyi denizden çıkardı.

3 /6 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 /6 Sahilde bulunan vatandaşlar, kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

5 /6