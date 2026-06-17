Marmara Denizi’nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Balıkesir’in Marmara ilçesi açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.