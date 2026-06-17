Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.41’de kaydedilen depremin Balıkesir’in Marmara ilçesine 4.54 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
Marmara Denizi’nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Balıkesir’in Marmara ilçesi açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem, 16 Haziran 2026 saat 23.41’de kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Marmara Denizi olduğu, depremin Balıkesir’in Marmara ilçesine 4.54 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.
Depremin 40.60056 kuzey enlemi ve 27.48972 doğu boylamında, yerin 13.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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