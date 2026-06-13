Prof. Dr. Sözbilir korkutan gerçeği açıkladı: Tek başına kırılırsa 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinin depremin kuzey-güney uzanımlı, sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını ortaya koyduğunu, bunun da depremin sismik kaynağının Sakçagöz Fayı olduğunu gösterdiğini belirtti.