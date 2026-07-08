Dünyanın en büyük Türk bayrağı yeniden eski görkemine kavuştu

Yaklaşık 40 dönümlük alana işlenen dev bayrakta, yoğun kar yağışı, yağmur ve sıcaklık değişimlerinin neden olduğu doğal deformasyonlar giderildi. Çalışmalar kapsamında mevsimsel yabani otlar temizlenirken, bayrak yeniden boyanarak eski canlılığına kavuşturuldu.

Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, 2025 yılında Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatıyla doğal zemini boyama yöntemi kullanılarak dünyanın en büyük Türk bayrağının Ahır Dağı’na kazandırıldığını belirtti.

Bölgede son 40 yılın en sert kışının yaşandığını ifade eden Kılıçsallayan, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bayrağın bazı bölümlerinde doğal deformasyon oluştuğunu söyledi. Kılıçsallayan, "Bayrağımızın yeniden ilk günkü görünümüne kavuşması için bakım, onarım, boyama ve canlandırma çalışmalarını ekip arkadaşlarımızla titizlikle gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın sonuna geldik" dedi.

Kılıçsallayan, bakım ve onarım çalışmalarının sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını ifade etti.

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