Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi: Ölmeden önce son görüntü

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı’nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü. Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu.