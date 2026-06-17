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Havuza düşen minik Zeynep Dila yaşam mücadelesini kaybetti

Havuza düşen minik Zeynep Dila yaşam mücadelesini kaybetti

13:0517/06/2026, Çarşamba
DHA
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Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elazığ'da ailesi ile birlikte gittiği yazlıkta havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Zeynep Dila İzgi (4), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hazar Gölü kıyısındaki bir yazlıkta 12 Haziran'da meydana gelen olayda, Zeynep Dila İzgi henüz bilinmeyen bir nedenle havuza düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İzgi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süredir yaşam mücadelesi veren Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti.

Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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