Havuza düşen minik Zeynep Dila yaşam mücadelesini kaybetti

Hazar Gölü kıyısındaki bir yazlıkta 12 Haziran'da meydana gelen olayda, Zeynep Dila İzgi henüz bilinmeyen bir nedenle havuza düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.