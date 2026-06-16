Elazığ’da kontrolden çıkan cip köprüden dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.