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Elazığ’da kontrolden çıkan cip köprüden dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

Elazığ’da kontrolden çıkan cip köprüden dereye uçtu: Üç kişi yaralandı

23:4316/06/2026, Salı
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, köprüden dereye uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Yalıntaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen HH-HD 1156 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu.

Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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