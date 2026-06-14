Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: İki kişi ağır yaralandı

Olay, Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ’lerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetliler, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini yaralarken, yaralanan şahıs da belindeki silahla kendisini saldıran şahsı göğsünden yaraladı. Olayda iki şahıs da ağır yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.