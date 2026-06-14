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Hakkari'de kayınpederinin evini basan uzman çavuş katliam yaptı: Eşini ve 3 akrabasını öldürdü

Hakkari'de kayınpederinin evini basan uzman çavuş katliam yaptı: Eşini ve 3 akrabasını öldürdü

12:4614/06/2026, Pazar
AA
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Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da görev yapan uzman çavuş M.G, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kayınpederinin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, eşini ve 3 akrabasını silahla öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu. Evden silah seslerinin duyulması üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede uzman çavuşun eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan M.G, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Uzman Çavuş M.G. ile eşi arasında anlaşmazlık olduğu, bu nedenle eşinin babasının evine geldiği belirtildi.



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