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Çıkan yangında cesedi bulunmuştu: 3 şüpheli tutuklandı

Çıkan yangında cesedi bulunmuştu: 3 şüpheli tutuklandı

18:4111/06/2026, Perşembe
IHA
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İnşaattaki bekçi kulübesinde çıkan yangında bulunan cesede ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi
İnşaattaki bekçi kulübesinde çıkan yangında bulunan cesede ilişkin şüpheliler adliyeye sevk edildi

Antalya'da 2014 yılında bir inşatta çıkan yangında hayatını kaybeden Şeref Kocabıyık'ın olaydan sonra telefonunun kullanıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığı duyurulurken, 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da 25 Kasım 2014 tarihinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen olayda bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetmişti.

Olay günü çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık’ın 12 yıl sonra yeniden açılan dosyasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi.



12 yıl sonra aydınlatıldı


Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip tarafından Kocabıyık’a ait cep telefonunun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyururken şüpheliler Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



3 şüpheli tutuklandı


Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.H. ve A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.H., A.H. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari olarak aranan R.A.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



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