Çıkan yangında cesedi bulunmuştu: 3 şüpheli tutuklandı

Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.H. ve A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.H., A.H. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari olarak aranan R.A.’nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.