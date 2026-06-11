Kira kavgası kanlı bitti: Kardeş kardeşi öldürdü

‘ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM’

Emniyete götürülen Muhammet Palaz, ifadesinde, “Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Palaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.