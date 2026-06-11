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Komşusunu 'çocuklar var' diye uyardı: Torununun düğününde öldürüldü

Komşusunu 'çocuklar var' diye uyardı: Torununun düğününde öldürüldü

20:1011/06/2026, Perşembe
DHA
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Torununun sünnet düğününde tabancayla havaya ateş ettiği için uyardığı komşusu tarafından öldürüldü
Torununun sünnet düğününde tabancayla havaya ateş ettiği için uyardığı komşusu tarafından öldürüldü

Bursa'da Şadan İrili'nin torununun sünnet düğününe elinde tabancayla gelen Nevzat Onur, havaya rastgele açmaya başladı. Onur'u "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?" diyerek uyaran İrili, üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’nın 8 Haziran'da Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi’nde Şadan İrili, ailesiyle birlikte evinin önünde torununun sünnet eğlencesini yaparken, komşusu Nevzat Onur, kapının önüne gelip tabancasıyla havaya rastgele ateş açmaya başladı. Şadan İrili, komşusunun yanına giderek,
"Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?"
diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Nevzat Onur, elindeki tabancayla önce Şadan İrili'nin bacaklarına, ardından başına doğru ateş açtı. İrili, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Babasının vurulduğunu görünce ateş etti

Babası Şadan İrili'nin vurulduğunu gören aynı isme sahip olan oğlu Şadan İrili ise evdeki bulundurma ruhsatlı tabancasını alıp, kaçmaya çalışan Nevzat Onur'a arkasından ateş açtı. Kolundan vurulup yaralanan Onur ile Şadan İrili, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Şadan İrili’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Nevzat Onur ile emniyete götürülen Şadan İrili’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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