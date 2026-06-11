Komşusunu 'çocuklar var' diye uyardı: Torununun düğününde öldürüldü

Bursa'da Şadan İrili'nin torununun sünnet düğününe elinde tabancayla gelen Nevzat Onur, havaya rastgele açmaya başladı. Onur'u "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?" diyerek uyaran İrili, üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.
Babasının vurulduğunu görünce ateş etti
Babası Şadan İrili'nin vurulduğunu gören aynı isme sahip olan oğlu Şadan İrili ise evdeki bulundurma ruhsatlı tabancasını alıp, kaçmaya çalışan Nevzat Onur'a arkasından ateş açtı. Kolundan vurulup yaralanan Onur ile Şadan İrili, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Şadan İrili’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Nevzat Onur ile emniyete götürülen Şadan İrili’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.