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Kılık değiştirerek saklanan cinayet zanlısı yakalandı

Kılık değiştirerek saklanan cinayet zanlısı yakalandı

11:3412/06/2026, Cuma
IHA
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Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Şanlıurfa’da 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 3 yıldır kılık değiştirerek saklanan şahıs, icra edilen faaliyet sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.



#Şanlıurfa
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