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Adana’da iki kişi sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdi: Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Adana’da iki kişi sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdi: Ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

00:4416/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
DHA
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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan kişileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler ile çevredeki vatandaşların çalışması sonucu kanaldan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


#Adana
#sulama kanalı
#boğulma
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