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Gölette kurtarılan iki imam hastanede hayatını kaybetti

Gölette kurtarılan iki imam hastanede hayatını kaybetti

22:1713/06/2026, Cumartesi
DHA
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Göle giren iki imam hastanede yaşamını yitirdi.
Göle giren iki imam hastanede yaşamını yitirdi.

Artvin'de serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçiren imamlar Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki imam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılan imamlar Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir (26), kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Olay, gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami’nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi. İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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