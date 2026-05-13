14 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama: Araçların değeri yaklaşık 100 milyon TL

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye’ye getirdiği, 10 şüphelinin ise usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.