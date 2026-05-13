14 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama: Araçların değeri yaklaşık 100 milyon TL

23:2313/05/2026, Çarşamba
DHA
18 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Foto: Arşiv)
Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmada, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan yabancı plakalı araçların usulsüz şekilde Türkiye’ye sokulduğu belirlenirken, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye’ye getirdiği, 10 şüphelinin ise usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen 11 araçtan 10’una da el konuldu.



