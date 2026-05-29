Artvin'de sel ve heyelan alarmı: Dere taştı, köprü hasar gördü, köy yolları kapandı

21:4829/05/2026, vendredi
DHA
Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Camili Köyü Deresi taştı, bölgede beş köyün ulaşımını sağlayan kara yolu hasar gördü.

Borçka ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen Camili Köyü Deresi taştı. 

Taşkında dere üzerinde bulunan ve bölgede beş köye ulaşımı sağlayan yol hasar gördü Ayrıca, yol üzerindeki köprünün korkuluklarının bir kısmı da sel sularına kapılıp yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından önlem alınarak, yol ulaşıma kapatıldı. Su seviyesinin düşmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası yolun onarılarak yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

Öte yandan, Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı. 

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolda temizleme çalışmasına başladı.

